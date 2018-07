ilfattoquotidiano

: Manifatturiero, cos’è un’impresa in rete e perché dobbiamo ripartire da lì - TutteLeNotizie : Manifatturiero, cos’è un’impresa in rete e perché dobbiamo ripartire da lì -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Per capire il concetto (stravincente) dell’impresa olonicaprima parlare dell’impresa in. Si tratta di due “modelli gestionali” assai diversi fra di loro, anche se cugini. Ricorriamo a una finzione. Cerchiamo di tratteggiare prima lo schizzo della impresa in. Ragioniamo utilizzando la comodità di un modello, che non può però rappresentare una realtà che è ben più complessa e difficile da descriversi. Immaginiamo che nel nostro Paese esista una sola società che produca, ad esempio, aspirapolveri (Aspiratutto spa) e che sia condotta nel pieno rispetto delle ragioni per cui è stata fondata e avviata all’attività economica. Queste ragioni costituiscono la mission vera unica e immodificabile per cui è stata fondata. Tutto ciò che sta fuori dall’elenco delle attività di mission non appartiene ai doveri diretti della nostra società di aspirapolvere. Ebbene, nel ...