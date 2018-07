Mancini | ' Ronaldo è un bene per la Nazionale Balotelli? Anche io ho sbagliato | ora è

“Cristiano Ronaldo? Una benedizione per la Serie A - mentre Balotelli…” : Mancini a 360° su mercato e Nazionale : Da Cristiano Ronaldo a Balotelli, Roberto Mancini confessa i suoi progetti e le sue opinioni sui temi calcistici più scottanti del momento Roberto Mancini, al centro federale di Catanzaro per ritirare il Premio Nicola Ceravolo, confessa i suoi presentimenti per il futuro della Nazionale italiana e le sue opinioni per i colpi di calciomercato appena conclusi. Il Ct dell’Italia parla del suo nuovo ruolo come un privilegio: “la ...

