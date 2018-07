Manchester United | Ferguson in video | ' Messaggi da tutto il mondo | grazie'

Manchester United - Mourinho : 'Darmian vuole andarsene - ma serve che arrivi l'offerta giusta' : "La volontà di Darmian è quella di andare via", non usa mezzi termini Mourinho parlando del futuro del terzino italiano. Frasi chiare e dirette, arrivate nel corso della conferenza stampa successiva ...

Mourinho annuncia : Darmian ai saluti con lo Manchester United : Darmian prossimo a dare l’addio al Manchester United, anche il tecnico dei Red Devils Mourinho annuncia trattative imminenti Darmian vuole lasciare il Manchester United. Questo è noto da tempo, ma oggi, a confermare il tutto, ci ha pensato Josè Mourinho. Il tecnico dei Red Devils, ha parlato dopo l’amichevole contro il Milan del futuro del terzino, che interessa all’Inter ed alla Juventus: “Matteo vuole andare via e ...

Milan-Manchester United 9-10 d.c.r. (1-1) [HIGHLIGHTS International Champions Cup] : Finisce 1-1 contro il Manchester United l'esordio del Milan all'International Champions Cup. Dal dischetto hanno avuto la meglio gli uomini di Mourinho. L'articolo Milan-Manchester United 9-10 d.c.r. (1-1) [HIGHLIGHTS International Champions Cup] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Darmian - ma che fai? Il giocatore del Manchester United uccide un piccione con… una pallonata [VIDEO] : Durante l’amichevole giocata tra il Manchester United ed il San Jose Earthquakes, il difensore italiano ha ucciso un piccione con una pallonata Un tiro improvviso, difficile da prevedere anche per un piccione, fermatosi in campo durante l’amichevole tra Manchester United ed il San Jose Earthquakes. Un lancio repentino e il colpo secco, che non ha lasciato scampo all’animale. Così Matteo Darmian si è reso protagonista ...

