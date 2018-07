Mamma perde figli e marito negli incendi di Atene “Le ultime parole di mio figlio | ‘Ho

Soffocata da un boccone - Mamma perde il figlio in grembo e muore a 28 anni : La terribile tragedia di una famiglia residente in Trentino. Una semplice cena in casa si è trasformata in un incubo che si è portato via mamma e piccolo che aveva in grembo. I medici avevano tentato di far nascere prematuramente il bimbo alla 28esima settimana ma non c'è stato nulla da fare. Dopo 24 ore anche la donna è deceduta.Continua a leggere