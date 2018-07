“Mamma | mi sento male” Mangia al Mc Donald’s e muore | sotto gli occhi dei genitori

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 luglio 2018) Aveva sempre adorato il mondo di Mc Donald’s, goloso per i panini e le patatine fritte che vengono serviti nel fast food e sempre a caccia di nuove sorprese contenute nei menù speciali dedicati ai più piccoli. Proprio lì, però, tra i tavoli del suo locale preferito, questo ragazzo di soli 10 anni è morto in circostanze drammatiche. Una tragedia che ha sconvolto una famiglia: il piccolo aveva da poco fatto la fila alla casa, in compagnia della madre, e dopo averci pensato un po’ su aveva deciso di concedersi come spuntino una tortilla al pollo, il cosiddetto Chicken Wrap che anche qui in Italia conosciamo molto bene. Il piatto si sarebbe però di lì a poco rivelato fatale a causa di una grave e violenta reazione allergica: la mamma non si sarebbe informata sugli ingredienti del panino, non avendo così modo di scongiurare quanto stava per accadere. A raccontare la ...