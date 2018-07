Mamma a 54 anni | Brigitte Nielsen svela il segreto

Brigitte Nielsen Mamma a 54 anni : "Ecco come ho fatto a rimanere incinta" : Intervistata da People, Brigitte Nielsen ha raccontato come ha fatto a diventare mamma a 54 anni. L'attrice danese, infatti, lo scorso 22 giugno ha dato alla luce la sua quinta figlia, Frida. Una gravidanza, quella portata avanti dall'icona degli anni '80, progettata da tempo:Se non vuoi utilizzare ovuli di una donatrice, devi congelare i tuoi stessi ovuli ad un’età ragionevole affinché ci sia una possibilità.prosegui la letturaBrigitte ...

Elena Sofia Ricci - morta la Mamma Elena / Aveva 77 anni ed è stata la prima donna scenografa in Italia : Grave lutto per l'attrice Elena Sofia Ricci, è infatti morta la mamma Elena Ricci all'età di 77 anni. È stata la prima donna scenografa in Italia(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:00:00 GMT)

Genova - Mamma di 31 anni muore durante il parto all’ospedale Gaslini : Una giovane mamma, mentre partoriva il suo secondo figlio, è morta per una rara patologia, denominata 'embolia di liquido amniotico'. Il neonato di trova in terapia intensiva.Continua a leggere

Scherma - Mara Navarria Mamma MONDIALE! Campionessa del mondo nella spada - apoteosi a 33 anni! : Prima giornata di medaglie ai Mondiali di Scherma di Wuxi e primo oro per l’Italia. Mara Navarria è la nuova Campionessa del mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Un vero e proprio capolavoro quella della friulana, che ha chiuso con il massimo risultato la sua miglior stagione della carriera, centrando anche la conquista della Coppa del mondo. Una vittoria di grandi ...

Abusi su un bambino 16 anni al padre - 15 a Mamma e 'zio' : Dopo essere stato affidato a una nuova famiglia il piccolo aveva raccontato il suo inferno andato avanti per tre anni

Mamma violenta il figlio di 10 anni e invia il video nelle chat dei pedofili : La donna è stata arrestata: secondo la polizia avrebbe abusato del figlio almeno sette volte per compiacere gli uomini in una chat di pedofili.Continua a leggere

GEORGE DI CAMBRIDGE COMPIE 5 ANNI/ Vacanza ai Caraibi con Mamma - papà e... i nonni materni! : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 ANNI. GEORGE di CAMBRIDGE è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Paola Perego (quasi) nonna a 52 anni : «È come essere Mamma due volte» : Cicogna in arrivo in casa Perego. La conduttrice, 52 anni, avrà un nipotino. A renderla nonna è la figlia più grande Giulia Carnevale, 26, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale. La gravidanza, Giulia, l’ha annunciata come spesso avviene in questi casi: con una foto del pancione. «Ciccione prende il sole», ha aggiunto, lasciando poi intendere che è già al sesto mese, e che sarà maschio. LEGGI ANCHEPaola Perego: «Che fatica dimostrare ...

Ucciso a 18 anni da un vicino - la Mamma : “Abbandonati dallo Stato - mio figlio ucciso più volte” : Il 13 gennaio scorso le uccisero a Crotone il figlio Giuseppe Parretta e ora Caterina Villirillo, presidente dell'associazione “Libere donne”, scrive una lettera aperta per denunciare di essere stata abbandonata dalle istituzioni: “Mio figlio è Stato ucciso più volte e la mano che ha armato quella dell'assassino ha un nome preciso: lo Stato”.Continua a leggere

In fin di vita a 14 anni per un tuffo : 'Mamma - tornerò a camminare?' : Nel suo letto d'ospedale Ivan ha avuto la forza di chiedere: 'Potrò camminare?'. Da ieri, il 14enne napoletano che non ha mai smesso di esser vigile, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'...

Emanuela muore stroncata da una leucemia a 32 anni - era appena diventata Mamma : La 32enne Emanuela Balducci, maestra riminese, stroncata dal male pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Aveva scoperto di essere malata poco prima del parto.Continua a leggere

“Una Mamma non può morire così”. Emanuela - 32 anni - muore poco dopo il parto : La notizia si è diffusa nel giro di poche ore. Poi la tristezza è scesa sul cuore di amici e parenti. Emanuela aveva un cuore grande. Lavorava come maestra in una scuola d’infanzia. Era preparata, amava i suoi piccoli studenti e la vita. Poi, pochi mesi fa, la notizia che cambia la sua vita: scopre di aspettare un bambino e la gioia cresce a dismisura. Tutto sembra procedere per il meglio, il piccolo cresce e vede la luce alla fine di giugno. Ma ...