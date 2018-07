Maltempo in Calabria | forte temporale a Catanzaro | disagi per gli allagamenti LIVE

Maltempo - nubifragi in Calabria : la Giunta chiede lo stato di emergenza : La Giunta regionale calabrese, su proposta del presidente Mario Oliverio ha approvato la richiesta al Governo nazionale dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali che si sono verificati su gran parte del territorio tra il 14 e il 19 giugno scorso. In particolare gli eventi hanno interessato il Reggino Tirrenico (Scilla e Bagnara Calabria ) e la zona del Vibonese (Nicotera e Ioppolo). Situazioni difficili per le abbondanti precipitazioni ...

Maltempo in Calabria - eroico poliziotto fuori servizio salva due giovani dal mare in tempesta : Nella giornata di ieri un eroico poliziotto fuori servizio, Paolo Delle Donne, in vacanza con la famiglia a Le Castella in Calabria, ha salvato due giovani in balia del mare in tempesta. Il poliziotto, in servizio a Firenze, ha notato un giovane che stava per annegare a circa 40 metri dalla riva, per il mare agitato dal forte vento che soffiava sulla costa. L’uomo si è subito tuffato in mare raggiungendo il ragazzo a nuoto tra le onde e ...