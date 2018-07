Maire Tecnimont chiude i conti del semestre con una crescita a doppia cifra

Italia-Azerbaigian : Mattarella inaugura impianto Maire Tecnimont : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Nel primo giorno di visita di Stato” in Azerbaigian “venire qui testimonia la concretezza del nostro rapporto di collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato oggi a Sumgayit, in Azerbaigian, un nuovo impianto industriale per la produzione di polipropilene realizzato da società del gruppo italiano Maire Tecnimont. Con Mattarella, il ...