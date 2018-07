Mai a terra la batteria del Samsung Galaxy Note 9 | la prova in video

Marte e la Terra - Mai così vicini in 15 anni : il Pianeta Rosso brillerà accanto alla “Luna di Sangue” : Marte non si avvicinava così alla Terra da 15 anni. La prossima settimana i due pianeti stringeranno rapporti di vicinato, fronteggiandosi a solo 57,6 milioni di chilometri di distanza. L’ultima volta che è avvenuto un passaggio così stringente è stato il 27 agosto 2003, quando il Pianeta Rosso è sopraggiunto a una distanza di 56 milioni di chilometri; un vero record, dato che si trattò del punto più vicino mai toccato in quasi 60.000 anni. Per ...

Nannicini al Pd : “Torniamo sulla terra e smettiamola di inseguire DI Maio” : Roma. “Stare nella segreteria unitaria di un partito che fa notizia solo per le sue divisioni è un po’ come fare il donatore del sangue non per l’Avis ma per Dracula. Non è sempre il massimo”. Tommaso Nannicini, neo responsabile progetto del Pd, è molto arrabbiato per come il suo partito si sta face

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Boeri ha detto che Di Maio non ha i piedi per terra : "Le stime dell'Inps possono apparire addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal decreto per i contratti a tempo determinato". Sono queste le parole del presidente dell'Inps, Tito Boeri, che hanno scatenato la "forte irritazione" del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel criticare il contenuto del decreto ...

Boeri : Di Maio ha perso contatto a terra : 18.42 "Come si evince il ministero (del Lavoro,ndr) aveva già messo in conto una riduzione dell'occupazione a tempo determinato".Le stime Inps di 8mila posti persi l'anno "appaiono ottimistiche". Così Boeri in audizione sul Dl Dignità. "Se nelle sedi istituzionali mi venisse chiesto di lasciare" lo farei."Non posso prendere in considerazione richieste di dimissioni on line o minacce da chi dovrebbe tutelare la mia sicurezza.Dire che le ...

Luigi Di Maio contro il Ceta : “Respingeremo l’accordo e rimuoveremo i funzionari italiani che lo sosterranno” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si scaglia contro il Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada: "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà. Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso", promette all'Assemblea di Coldiretti.Continua a leggere

sraele - progetto da 95 milioni di dollari per inviare il primo veicolo spaziale privato sulla Luna - il più piccolo Mai atterrato sul satellite : Un’organizzazione israeliana ha dichiarato che spera di diventare il primo ente non governativo a far atterrare un veicolo sulla Luna. SpaceIL e Israel Aerospace Industries (IAI) pianificano di lanciare il veicolo senza equipaggio a dicembre. Se tutto andrà secondo i piani, Israele diventerebbe il quarto Paese a far atterrare un veicolo sulla Luna, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. SpaceIL invierà il modulo, ancora senza un nome, a Cape ...

Iron Maiden a Somma Lombardo - tifosi d’eccezione in un bar per l’Inghilterra ai mondiali : Gli Iron Maiden a Somma Lombardo seguono la partita dei mondiali di calcio in un bar della cittadina. Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers e Niko McBrian sono atterrati a Malpensa poco prima del concerto in programma per il Milano Summer Festival dello scorso 9 luglio 2018 ma, da grandi tifosi dell'Inghilterra, hanno voluto seguire la partita di sabato scorso in un bar poco distante dal caos milanese. Gli Iron Maiden a Somma ...

Di Maio - maggioranza sosterrà Dl dignità : ANSA, - ROMA, 6 LUG - "Il decreto dignità non risolverà in un colpo tutti i problemi degli italiani, ma ci sono tanti provvedimenti importanti che contribuiranno a migliore la qualità di vita degli ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CORSARO del Mare Nostrum! Vittoria Mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...