Magnini e l’ennesima dedica d’amore a Giorgia Palmas | “sei la perfezione”

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Filippoè pazzo d’amore per, l’ex nuotatorealla sua fidanzata una nuova dolcissima storia Instagrame Filipposono così pazzi l’uno dell’altra da non resistere a rendere i loro sentimenti pubblici sui social. I due piccioncini pubblicano post romantici e storie con dediche speciali. Dopo le presentazioni in famiglia (ha fatto conoscere a Filippo la figlia Sofia ed insieme hanno trascorso del tempo in Sardegna),sottolinea sui social la bellezza della fidanzata. L’ex nuotatore scrive in una storia in cui appaiono lui e la compagna: “sei la perfezione“. L'articoloe l’ennesimad’amore a: “sei la perfezione” SPORTFAIR.