Macron sta rovinando la Francia L' Italia deve aiutarla a cacciarlo

Macron - caso Benalla è 'tempesta in bicchiere d'acqua' : Il caso Benalla "è una tempesta in un bicchier d'acqua": dopo la prima dichiarazione pubblica di ieri sera, il presidente francese, Emmanuel Macron, torna a contrattaccare sulla vicenda del suo ex ...

Francia : Macron - Benalla ha sbagliato ma sanzione giusta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caso Benalla - perquisito l’ufficio all’Eliseo del collaboratore di Macron. E lo staff del presidente si contraddice sullo stipendio : L’ufficio di Alexandre Benalla all’Eliseo è stato perquisito in giornata. È l’ultimo atto dell’indagine a carico del responsabile della sicurezza di Emmanuel Macron, indagato per le violenze durante gli scontri del 1° maggio. Lo scandalo esploso attorno a Mr. Sicurezza del presidente della Repubblica francese non accetta quindi a sgonfiarsi e, mentre si discute sulla possibilità di ascoltare Macron in commissione ...

Il caso Benalla non finisce di imbarazzare Macron. Stavolta c'entra la nazionale francese e la festa agli Champs Elysées : Il caso Benalla, che sta imbarazzando l'Eliseo, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo Le Canard Enchainé l'ex 'Mr.Sicurezza' di Emmanuel Macron, indagato per le violenze del primo maggio a Parigi, avrebbe infatti fatto accelerare la festa popolare dei Bleus sugli Champs-Elysées dopo la vittoria ai Mondiali per giungere il più presto possibile al cocktail offerto dal presidente all'Eliseo.Nei giorni scorsi, numerosi ...

Macron sulla graticola tenta la difesa : "Sono stato tradito" : Il tono è di sfida: 'Se cercano un responsabile, sono io ed io soltanto'. Il tono di un presidente al minimo storico che al termine di una giornata difficilissima per il suo governo rompe il silenzio ...

Caso Benalla : Macron - io unico responsabile - è stato un tradimento : "Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando del Caso Benalla dinanzi ai parlamentari della maggioranza. "Se cercano un ...

Caso Benalla - Macron : «L’unico responsabile sono io È stato un tradimento» Video : Il presidente francese sulla vicenda del «body guard» filmato mentre colpisce alcuni manifestanti: «Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento»

Caso Benalla - Macron : «L’unico responsabile sono io È stato un tradimento» : Il presidente francese sulla vicenda del «body guard» filmato mentre colpisce alcuni manifestanti: «Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento»

Francia - Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla : Francia, Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla Francia, Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla Continua a leggere L'articolo Francia, Macron determinato a stabilire la verità sul caso Benalla proviene da NewsGo.

Macron su collaboratore che ha picchiato manifestanti : "No impunità" - : Il presidente francese parla del caso Benalla dopo quattro giorni di silenzio: "Fatti inaccettabili". Oggi l'apertura dell'inchiesta parlamentare, ieri di quella della procura per "violenze durante ...

Collaboratore Macron - aperta inchiesta : ANSA, - ROMA, 22 LUG - La procura francese ha aperto ufficialmente un'inchiesta sul fedelissimo Collaboratore di Emmanuel Macron e un suo collega per "violenze durante una manifestazione" e "ingerenza ...

Privilegi e protezione al «bodyguard» di Macron : ciclone in Francia Picchiò un manifestante : Benalla fermato dopo il video del pestaggio di maggioL’Eliseo sapeva: perché non è intervenuto prima?

Il testacoda della riforma fiscale di Macron. A pagare sono solo i pensionati : Il giacobinismo fiscale, filiazione diretta di quell'invidia sociale che, in Italia, è la cifra delle politiche economiche dei Cinque stelle (vedasi il cosiddetto Decreto Dignità) e della Lega, non funziona neanche nel Paese dove il giacobinismo è nato e dove l'illusione di colpire le grandi ricchezze (ma anche quelle di medie dimensioni, diciamo i redditi del ceto medio-alto) e i suoi segni esteriori (barche, auto di grossa ...

PICCHIÒ MANIFESTANTE : LICENZIATO BENALLA - COLLABORATORE DI Macron/ Video ultime notizie : Collomb fu informato? : Francia, indagato COLLABORATORE MACRON: PICCHIÒ MANIFESTANTE. Video inchioda Alexandre BENALLA: sospeso dall'Eliseo, ma l'opposizione chiede il licenziamento. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:01:00 GMT)