Macron gioca in difesa | Sciocchezze su Benalla Lui non è il mio amante

Mondiali 2018 - Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare : dab negli spogliatoi : “Grazie”. Con questa semplice parola il presidente francese Emmanuel Macron, presente in tribuna nella finale di Mosca, ha celebrato il trionfo della Francia nel Mondiale in Russia. Dopo ha fatto visita ai giocatori negli spogliatoi e si è lasciato andare inscenando un ballo assieme a Pogba L'articolo Mondiali 2018, Macron ringrazia i giocatori della Francia poi si lascia andare: dab negli spogliatoi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Macron - in Ue 'alcuni giocano con paura' : BRUXELLES, 24 GIU - "Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione dell'Europa per creare una tensione politica e giocare con le paure". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice di Bruxelles. "La mia posizione è che non nasconderò mai la verità ai miei concittadini",...

