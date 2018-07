M5S | Fico guarda a Bergoglio | ' La mia politica? Come un ospedale da campo'

Crocifisso - migranti e cittadinanza. Perché Roberto Fico - e il M5S - non è Satana : Che i muri, nel mondo ce ne sono centinaia, siano ferite da curare Bergoglio lo ha indicato con gesti e azioni, come quando celebrando la messa a ottanta metri dal confine tra Messico e Stati Uniti ...

M5S - Casaleggio : 'Parlamento inutile in futuro'; Fico lo smentisce : La 'profezia' di Davide Casaleggio solleva un nuovo ciclone mediatico. Ci vuol poco, in effetti, ad intenderla come un attacco al principio basilare su cui poggia lo Stato Italiano. Secondo l'erede del guru pentastellato, idea esposta in un'intervista alla 'Verita'', il Parlamento in futuro potrebbe essere inutile. Verrebbe infatti sostituito da nuove forme di democrazia diretta, quelle quelle gia' sperimentate online dal M5S. Grazie alla Rete ...

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5S : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Vitalizi - Sgarbi : “M5S? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Tribunale Bari - scoppia la bagarre in Aula. Ferraresi (M5S) vs Fiano : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Fico sospende la seduta : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

REDDITO DI CITTADINANZA - FICO : FARLO O M5S MUORE/ L'Ue blocca il piano di Luigi Di Maio : REDDITO di CITTADINANZA, FICO: "FARLO o M5s MUORE". Il presidente della Camera annuncia inoltre: "Delibera per eliminare doppie indennità di funzione"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:53:00 GMT)

Roberto Fico : “Il reddito di cittadinanza va realizzato il prima possibile o sarà la morte del M5S” : Intervistato al Festival di Polignano a Mare, il presidente della Camera Roberto Fico ha parlato di reddito di cittadinanza: "Il progetto sul reddito cittadinanza è una delle prime cose che vanno fatte e si deve lavorare affinché si realizzi. Uno dei motivi per cui hanno votato il M5s è che finora il M5s ha mantenuto tutte le promesse che ha fatto. Dobbiamo realizzarlo il prima possibile o sarà la morte del M5s, ma non c’è dubbio che si ...

Pd - Boccia : “Fico è di sinistra - può essere il Cristiano Ronaldo del M5S. Calenda? Si candidi - così fa meno tweet” : “Roberto Fico? E’ un uomo di sinistra e potrebbe essere il Cristiano Ronaldo del M5s, quando il Movimento dovrà fare i conti con la realtà, cioè quando si sveglierà dal torpore del governo e scoprirà di essere finito a destra. Fico potrà riportarli sicuramente a sinistra. Ma la vedo complicata”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, Francesco Boccia, che analizza anche ...

Olimpiadi : Rozza (Pd) - M5S a governo ma in difficoltà su temi territorio : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha votato sì al sostegno alla candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali 2026. A renderlo noto è la consigliera regionale del Pd Maria Carmela Rozza, prima firmataria di una mozione sottoscritta da tutto il gruppo Pd e dai Lombardi civici europeisti e votata oggi in Aula da tutti i consiglieri, con l’eccezione del Movimento 5 stelle, che non ha partecipato al ...

Pd - Fiano : “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma - come altri del M5S - sottostà al potere assoluto Lega” : “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del ...

Gregorio De Falco sulla linea Fico : "M5S riprenda l'iniziativa : no alla chiusura dei porti - i naufraghi si devono salvare" : "A me interessa delle vite umane, non del consenso ... L'aggressività può avere un senso se ottieni dei risultati. E se ci sono morti è chiaro che non va tutto bene". Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" oggi nelle mani di Matteo Salvini e prende le distanze dalla linea che porta avanti il Governo, in netta opposizione con le Ong e prossimo alla ...