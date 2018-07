: Il coordinatore della Sardegna di M5s: 'Mura è stato espulso' 'Chi non segue le regole va a casa!' scrive Puddu - Agenzia_Ansa : Il coordinatore della Sardegna di M5s: 'Mura è stato espulso' 'Chi non segue le regole va a casa!' scrive Puddu - M5S_Senato : Mura espulso dal MoVimento 5 Stelle: nessuna pietà per chi non segue le regole - Corriere : M5S, Andrea Mura espulso dal gruppo: «Irresponsabile e menefreghista» -

"Andreacon il 96,8% di assenze in Parlamento ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani che lo hanno votato. Per questo il deputatodal M5S". Così su Facebook la vicepresidente del Senato,Taverna (M5S) "Non è accettabile che un portavoce del M5S pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca o da casa, snobbando l'Aula. Ci sono regole, condivise da tutti, che devono essere seguite con correttezza", scrive sul blog delle Stelle,il capogruppo D'Uva.(Di giovedì 26 luglio 2018)