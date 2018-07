M5S | espulso Andrea Mura | il deputato-velista spesso assente in Parlamento

Espulso da M5S il deputato velista. Taverna "menefreghista e irresponsabile" : Il deputato M5s Andrea Mura è stato Espulso dal Movimento. Lo annuncia su Facebook la senatrice 5 stelle Paola Taverna: "Andrea Mura con il 96,8% di assenze in parlamento ha dimostrato irresponsabilitò, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani che lo hanno votato. Per questo il deputato Mura è Espulso dal Movimento 5 stelle". ; Il deputato velista su cui nei giorni scorsi era caduta una ...

Governo - la fiducia dell’ex M5S espulso perché “massone”. Vitiello (Maie) : ‘Mortificati - ma orgogliosamente responsabili’ : “Siamo stati mortificati, ma siamo orgogliosamente responsabili. Per questo le daremo la fiducia”. Così Catello Vitiello, l’ex “massone” sfiduciato per questo dai vertici grillini in piena campagna elettorale e ora nel gruppo Misto, componente del Maie, insieme all’altro ex M5s Salvatore Caiata. “Siamo stati travolti da problemi inesistenti, siamo stati fortemente discriminati. Un pregiudizio sulla ...