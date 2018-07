L' utile netto trimestrale di Amazon è cresciuto di 12 volte

Rai Way - nel primo semestre ricavi stabili e utile netto in salita : Rai Way ha chiuso il primo semestre 2018 con ricavi pari a 109 milioni di euro, in crescita dello 0,9% rispetto ai 108 milioni dei primi sei mesi 2017. I ricavi riconducibili a Rai sono pari a 92,5 ...

Cementir Holding - corre l'utile netto del primo semestre : Teleborsa, - Cementir Holding ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 5,7% a 588,5 milioni di euro, 556,9 milioni di euro nel primo semestre 2017,. Il Margine operativo lordo in salita ...

Banca Sistema annuncia utile netto in salita : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha approvato i risultati al 30 giugno 2018, chiusi con un utile netto pari a 11,2 milioni, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il ...

Fca : debito azzerato per la prima volta - ma utile netto giù -35% : Roma, 25 lug., askanews, - Fca azzera il debito, raggiungendo l'obiettivo perseguito per anni dall'ex-amministratore delegato Sergio Marchionne. Fiat Chrysler, afferma la società, 'riporta per la ...

Ubs : utile netto sale a 1 - 28 mld chf nel II trimestre - oltre le attese : Nel secondo trimestre UBS ha riportato un utile ante imposte di 1.679 milioni di franchi svizzeri, in aumento del 12% su base annua; l'utile ante imposte rettificato risulta di 1.808 milioni, in ...

General Electric : -30% utile netto II trim. a 615 mln - sopra stime : New York, 20 lug., askanews, - utile e fatturato al di sopra delle stime, nel secondo trimestre, per il colosso diversificato statunitense General Electric. Nei tre mesi a giugno, l'utile netto ...

Volvo - utile netto in rialzo nel secondo trimestre : Teleborsa, - In scia della domanda di camion, il secondo trimestre di Volvo si è chiuso con un utile di 9,22 miliardi di corone svedesi, pari a circa 890 milioni di euro. Il dato segna un +59% ...