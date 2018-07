Lungo il Tevere ricordi di stelle tra moda e fascino

Andrea Pozza in concerto : Il 23 e 24 luglio a Lungotevere Castello : Roma – Lunedì 23 e Martedì 24 luglio 2018, il pianista genovese Andrea Pozza con il suo trio formato da Aldo Zunino al contrabbasso e Adam Pache alla batteria, si esibirà al Gregory’s by the River (Lungotevere Castello, inizio concerto ore 22.00 – € 15,00 inclusa la prima consumazione – Info: +393278263770). Il pianismo di Andrea Pozza è caratterizzato da uno stile elegante, attento ai colori, alle sfumature e in perfetto ...

Lungotevere Arnaldo da Brescia - 11 anni d'attesa per il parcheggio : lavori mai iniziati : Siamo esattamente a 4165 giorni di recinzione. Mai un operaio al lavoro. Il cantiere per il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia ha compiuto undici anni nel febbraio di quest'anno. Adesso ...

Generali riapre Ondina sul Lungotevere. Sesana : Un pezzo della nostra storia : Teleborsa, - riapre il galleggiante sul Lungotevere Ondin a, un dopolavoro di Generali nato negli anni '30, che oggi si ripropone come centro multisportivo e culturale aperto a tutti , affidato alla ...

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

