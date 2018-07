Luna | dopo la super eclissi | dove vedere una mega mostra

gqitalia

: 49 anni fa, due esseri umani mettevano piede per la prima volta su un altro corpo celeste. 49 anni dopo, gli sbarch… - disinformatico : 49 anni fa, due esseri umani mettevano piede per la prima volta su un altro corpo celeste. 49 anni dopo, gli sbarch… - taimitellervo : RT @GPeruz: 'una grande luna che continua a crescere piano piano, notte dopo notte, per arrivare allo stadio completo, luminosissimo, in cu… - giove_luna : RT @CarloCalenda: Fa bene a trattare. Dopo aggiudicazione abbiamo ottenuto: 1) passaggio da 8.500 a 10.000 con pieno riconoscimento anziani… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Mentre gli astrofili si organizzano per osservare la magicadidi fine luglio, il Louisiana Museum of Modern Art di Copenhagen allestisce una delle mostre dail prossimo autunno: “The Moon – From Inner Worlds to Outer Space” (dal 13 settembre al 20 gennaio 2019) che intreccerà 150 creazioni di arte, cinema, musica, letteratura, design, architettura e astronomia attorno, appunto, alla; l’unico corpo celeste che può essere osservato a occhio nudo dalla terra. Laal Louisiana annuncia il 50esimo anniversario del viaggio dell’Apollo 11, nel 1969: allo sbarco sullaverrà dedicato un approfondimento speciale, perché quella missione non rappresenta solo una svolta nelle tecnologie possibili dell’epoca. Fu infatti il primo evento di portata decisamente globale, primo tassello di quella cultura visionaria che decollerà dalla fine degli Anni Sessanta. ...