Luca Zingaretti | Camilleri mi ha mostrato l' eccezionale nella quotidianità Così

La toccante lettura sulla guerra di Luca Zingaretti al PesaroDocFest : “Questo uomo l’ho ammazzato io” : In questa clip uno dei tanti momenti emozionanti del PesaroDocFest, il festival ideato e diretto da Luca Zingaretti che sì è tenuto nella città di Pesaro dal 28 giugno al 1 luglio, giunto alla sua quarta edizione. Una manifestazione che di anno in anno conferma la sua attenzione all’attualità e alla società di oggi, ottenendo grande successo di pubblico. Nel video un frammento della lettura dedicata alla Prima guerra Mondiale “Le parole degli ...

Andrea Camilleri : “L’ultimo Montalbano è un dialogo tra me - il personaggio letterario e Luca Zingaretti” : https://youmedia.fanpage.it/video/ab/Wyd_u-Swr1b-Mpot Siamo andati a casa di Andrea Camilleri in occasione dell'evento "Conversazione su Tiresia" in programma lunedì 11 al Teatro Greco di Siracusa, uno spettacolo che...Continua a leggere

Il Commissario Montalbano 13 e Luca Zingaretti dalla parte dei migranti (video) : annunciata la fine delle riprese : Un video annuncia la fine delle riprese de Il Commissario Montalbano 13. La clip, della durata di quasi tre minuti, è stata pubblicata sul profilo social della Carlo Palomar, la casa di produzione della fiction. Luca Zingaretti, l'intero cast e il resto della troupe si erano recati sul set lo scorso aprile per iniziare a girare la tredicesima stagione. Dato l'affetto che i fan nutrono verso Montalbano, la produzione ha deciso di far loro un ...

Luca Zingaretti al teatro di Siracusa per Andrea Camilleri (foto) - standing ovation per il papà di Montalbano : Il teatro di Siracusa ha ospitato un evento imperdibile con il maestro Andrea Camilleri, a cui non poteva mancare Luca Zingaretti. Il papà de Il Commissario Montalbano ha portato in scena il suo “Conversazione su Tiresia”. Il sito Siracusa News aveva annunciato l'arrivo dello scrittore già nei giorni scorsi. Per la prima volta, Camilleri recita un suo testo, scritto per la Fondazione Inda. L'autore di Montalbano ha scelto proprio Tiresia per ...