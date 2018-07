Luca Telese lascia 24 Mattino | al suo posto arriva Maria Latella?

Radioblog | Luca Telese via da Radio 24. Al suo posto Maria Latella? (Anteprima Blogo) : I palinsesti 2018-2019 di Radio 24 non vedranno la presenza di Luca Telese. Il conduttore di 24 Mattino, in onda dalle 6.30 alle 9 (in parte assieme ad Oscar Giannino), non sarebbe stato confermato dall’emittente della Confindustria che a partire dal prossimo settembre, nella fascia mattutina, dovrebbe preferirgli Maria Latella.La notizia, se confermata, sarebbe clamorosa, dal momento che Telese era subentrato nemmeno un anno fa ad Alessandro ...

Luca Telese/ “Al pubblico di La7 piace la politica. Con Mentana ci capiamo a sguardi e boccacce” : Luca Telese questa sera torna a La7 con "In Onda". Dopo il fallimento di "Bianco e nero" il giornalista ha capito che il pubblico di La7 vuole la politica(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:56:00 GMT)

Luca Telese a Blogo : "Gli sms notturni di Cairo - le boccacce a Mentana e il mio numero di telefono.. che darò stasera a In Onda" : "In questi anni lo standard giornalistico prevede che il conduttore non debba avere opinioni, ma debba essere imparziale. Mentana dice che non vota da anni, io invece ho sempre detto al mio pubblico che sono di sinistra. Non voglio prendere in giro lo spettatore, che può verificare se quando arriva Bersani io gli faccio la domanda. A Piazzapulita ho portato in studio un pvc plasticato lungo due metri e mezzo per mostrare quanto il ...