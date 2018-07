L’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda nella prima metà del 2019

Homeland 9 ci sarà ma senza Claire Danes? Parla la protagonista : “Non è detto che L’ottava stagione sia l’ultima” : Dopo aver dichiarato che l'ottava stagione sarebbe stata l'ultima e che Homeland 9 non sarebbe stata realizzata, Claire Danes sembra fare marcia indietro. La fine di Homeland era stata ampiamente ipotizzata anche dopo che lo showrunner Alex Gansa aveva annunciato a febbraio che probabilmente avrebbe lasciato la serie dopo la prossima stagione, ma ora la protagonista sembra fare largo a nuove ipotesi. "Non è stato deciso in modo ...