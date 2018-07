Lotito show sul mercato della Lazio | Immobile | Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson

Lotito show sul mercato della Lazio : frecciate alla Juve e non solo… : Il presidente Lotito ha parlato della sua Lazio impegnata in un calciomercato che potrebbe essere molto remunerativo per le case societarie “La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo, ma se un giocatore vuole andare via deve trovare il consenso della società. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le ...