Lotito | Lazio sarà competitiva

Calciomercato Lazio - Lotito : 'Immobile e Milinkovic-Savic non sono in vendita' : Claudio Lotito, presidente del club biancoceleste, non ha voluto però sbilanciarsi in proposito intervistato da Sky Sport alla presentazione dei calendari: "La campagna acquisti che stiamo svolgendo ...

Calciomercato Lazio - scatenati Lotito e Tare : doppio colpo in arrivo per Simone Inzaghi : E’ fatta per l’ingaggio di Correa dal Siviglia, ad un passo invece l’arrivo in biancoceleste di Milan Badelj Lazio scatenata in questa fase di mercato, il club biancoceleste infatti ha praticamente chiuso due operazioni in entrata. La prima riguarda Joaquin Correa, in arrivo dal Siviglia. E’ fatta per l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che torna a titolo definitivo in serie A sulla base di un accordo che ...

Lazio - vertice tra Lotito - Inzaghi e Tare : Correa a un passo - Wesley si avvicina : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Trenta minuti di colloquio. Dopo l'amichevole vinta contro la Triestina ad Auronzo, Simone Inzaghi, il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito hanno avuto un ...

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Lazio - Lotito tenta il ‘colpaccio’ a centrocampo : Lazio, Claudio Lotito pronto a regalare un centrocampista di spessore internazionale al suo tecnico Simone Inzaghi Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha intenzione di rafforzare la rosa di mister Inzaghi in vista della prossima impegnativa annata. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la compagine capitolina potrebbe mettere a segno un colpo notevole a centrocampo. Si tratta del brasiliano ex Chelsea Ramires, che non si è ...

Lazio - è Gomez il sogno di Inzaghi - ma Lotito non offre di più - : MERCATO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio deve sostituire Felipe Anderson ma non ha fretta: Inzaghi ha fatto una richiesta esplicita, sogna l'argentino in squadra e con lui un cambio ...

Lazio : Milinkovic - Real al ribasso. Lotito resiste : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport La Lazio fissa il prezzo per Milinkovic: 155 milioni Lazio, ufficiale Acerbi Lotito: Sarà grande Lazio

Lazio - Lotito : "Puntiamo a crescere ancora" : Il presidente biancoceleste sul mercato: "A oggi abbiamo comprato 5 nuovi innesti, che non solo sono idonei ad accrescere il potenziale della squadra, ma che la rendono anche più competitiva"

Lazio - Felipe Anderson al West Ham : Lotito ottiene ciò che vuole - le cifre dell’affare e la percentuale del Santos : Felipe Anderson chiude la sua avventura con la Lazio passando al West Ham, tutti i dettagli della trattativa che fa contento Lotito Felipe Anderson al West Ham, affare fatto. Il calciatore della Lazio si appresta a fare le valigie per volare in Premier League, dopo una lunga trattativa estiva. Felipe Anderson ha avuto un’annata tra alti e bassi, condita anche da qualche screzio con Inzaghi, dunque l’addio è stato condiviso e la ...

Lazio - effetto Ronaldo : Lotito alla finestra - un colpo da sogno con Milinkovic in Spagna : L'arrivo di Ronaldo in Italia rischia di scatenare un domino internazionale. In questo vortice madridista potrebbe finire anche Milinkovic. Chiaro che Sergej non sarà il sostituto di CR7 ma uno dei ...

Lazio - dopo Acerbi Lotito chiude anche per Wesley : I biancocelesti pronti a chiudere il sesto colpo in entrata. Sarà il brasiliano il prossimo vice-Immobile

Lazio - Acerbi è in stand-by. Carnevali - ad Sassuolo : 'Se Lotito lo vuole - alzi l'offerta' : 'Con la Lazio, conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile'. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prova a spiegare così il motivo del rallentamento ...

Lotito : 'La mia Lazio non svende nessuno' : 'La musica è cambiata' assicura Lotito. I suoi cellulari non squillano più. Eppure le chiamate sono sempre le stesse. Adesso sono silenziosi 'perché anche la suoneria, se ascoltata troppe volte, può ...

Lotito show sul mercato della Lazio : frecciate alla Juve e non solo… : Il presidente Lotito ha parlato della sua Lazio impegnata in un calciomercato che potrebbe essere molto remunerativo per le case societarie “La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo, ma se un giocatore vuole andare via deve trovare il consenso della società. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le ...