Lorenzo Licitra sarà protagonista di un film

ragusah24

: Nuovi progetti per il cantante ragusano - pressh24 : Nuovi progetti per il cantante ragusano - delfino_gn : Lorenzo Licitra protagonista di un film per bambini - lodoisourlife : RT @FandomSegreti: 'Se non l'avete già fatto, ascoltate il singolo di Lorenzo Licitra... è davvero bello, ha una melodia stupenda e un test… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Per lui X Factor è stato un vero trampolino di lancio che lo ha preparato per questo mondo. Il suo sogno è quello di arrivare al cuore delle persone, come il Maestro Pavarotti . E noi siamo sicuri ...