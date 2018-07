Lorella Cuccarini mamma orgogliosa | la tenera dedica al figlio “dottore”

Teatro : la Camera delle Riviere premia Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia : Borgio Verezzi. orella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, protagonisti di "Non mi hai più detto ti amo" , nella foto, , riceveranno questa sera, 15 luglio, dal presidente della Camera di Commercio ...

Lorella Cuccarini : «Sul set con gli amici di sempre» : «Dicono che sei fredda, maestrina, rigida, che interrompi sempre e, soprattutto, che sei bigotta», esordì scherzando – ma neanche troppo – la sua chimerica “rivale”, Heater Parisi, nel corso della Mia nemica amatissima, show televisivo del 2016 dal titolo di un brano di Gianni Morandi. Eppure lei, Lorella Cuccarini, che con l’eterno ragazzo di Monghidoro è oggi sul set (sardo) della fiction L’Isola di Pietro, dimostra tutt’altro ...

Nuovo ruolo per Lorella Cuccarini ne L'Isola Di Pietro : sarà Isabella Fulci : La seconda stagione della serie televisiva L'Isola di Pietro si distingue per l'arrivo di nuovi protagonisti, pronti a realizzare alcuni cambiamenti intorno alla fiction con Gianni Morandi protagonista. Le riprese della fiction hanno avuto inizio nel mese di maggio e sono state caratterizzate dalla presenza di due attrici famose come Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. E' stato annunciato che la Cuccarini vestirà il ruolo di Isabella Fulci, ...

“Beh - Lorella Cuccarini…”. Amici - Simona Ventura lo dice davvero. Davanti a Heather Parisi! La reazione : Questa settimana Amici è andato in onda di domenica, ma le emozioni e i colpo di scena non sono mancati. Basta pensare alla commozione di Marco Bocci, tornato al Serale dopo dieci giorni di ricovero in ospedale per una forte febbre improvvisa e una sospetta meningite, quando ha visto la sua Laura Chiatti (o meglio: sentito, visto che l’ha riconosciuta appena ha aperto bocca) entrare in studio e cantare ‘A mano a mano’ di ...