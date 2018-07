Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego (2) : (AdnKronos) - "Ancora una volta Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si confermano una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini –evidenziano Attilio Fontana, presidente della Giun

Lombardia : domenica 29 in palazzi Regione porte aperte con mattoncini Lego : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Una giornata speciale all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento. domenica prossima 29 luglio, dalle ore 14 alle 2, con ultimo ingresso alle ore 21, Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31esimo piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi ...

Meteo : in Lombardia permane instabilità con rovesci - domenica torna il sole : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia che, associate a un flusso umido in quota dai quadranti sud occidentali, favoriscono precipitazioni deboli diffuse, localmente possibili a carattere temporalesco. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso d

Meteo : in Lombardia sabato di sole e caldo - domenica tornano le nuvole : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Persiste in Lombardia un flusso di correnti settentrionali in quota, associato al bordo orientale di uno stretto cuneo di alta pressione in estensione tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Condizione, questa, che determina tempo in prevalenza soleggiato con aumento d

Meteo Lombardia : temperature estive - ma da domenica torna l’instabilità : La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia per ...

