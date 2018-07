Lo strano paragone di Wilander | “Kyrgios come Federer! Anche Roger ad inizio carriera

sportfair

: A parte la stupidità del paragone con il tumore (mentre trovo appropriata quella con l’algoritmo del PS) non capi… - Mezzatazza : A parte la stupidità del paragone con il tumore (mentre trovo appropriata quella con l’algoritmo del PS) non capi… - FSindacatofnl : @AlessiaMorani Competenti? Hai uno strano metro di paragone per classificare le persone come competenti - MU231u231 : @lorenzlu @colvieux @Cocci1309 @matteosalvinimi @AsiaArgento Lei ha studiato pure il Comunismo ma il paragone lo fa… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nick Kyrgios eFederer hanno qualche punto in comune: l’ex tennista Matsnon ha alcun dubbio al riguardo L’ex tennista Matsha messo a confronto due grandi personalità del tennis che, all’apparenza, non potrebbero sembrare più diverse: Nick Kyrgios eFederer. Il giovane tennista australiano ha un grande talento, ma fa parlare di sè più per questioni extra-sportive che per la sua bacheca, ancora ‘colpevolmente’ povera di trofei; lo svizzero invece non ha bisogno di presentazioni, i 20 Slam vinti parlano per lui. Eppure Wilande ha visto fra i due qualche similitudine: “non c’è differenza tra Kyrgios che colpisce un tweener e un ragazzo che colpisce un sacco di drop. È rischioso ma è davvero bravo. Alcuni giocatori perderanno la testa e si chiederanno, ci sta provando o no? Ma è solo il modo in cui gioca. Federer ...