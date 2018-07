Lo sponsor di manica anche in Serie A? La Lega chiederà l’ok alla Figc

Manchester United - accordo con Kohler : sarà lo sponsor di manica : Il Manchester United si appresta ad affrontare la nuova stagione con un nuovo partner commerciale. Il club inglese ha infatti sottoscritto un accordo Kohler, un marchio globale di lifestyle con sede a Kohler, in Wisconsin (USA) di durata pluriennale. Grazie alla collaborazione il brand sarà presente sulle maniche della divisa indossata dalla formazione guidata da […] L'articolo Manchester United, accordo con Kohler: sarà lo sponsor di ...

Hyundai - accordo anche con l'Herta Berlino per lo sponsor di manica : La casa automobilistica ha siglato un nuovo accordo per diventare sponsor di manica del club tedesco, dopo le partnership con Chelsea e Atletico Madrid.

Hyundai è il nuovo sponsor di manica dell'Atletico Madrid : Dopo quello con il Chelse la casa automobilistica Hyundai ha siglato un accordo con l'Atletico Madrid per diventare il nuovo sponsor di manica.

Nuovo sponsor di manica per il Chelsea : ufficiale l'accordo con Hyundai : Nuova partnership per i londinesi: ufficiale l'accordo con la casa sudcoreana, il cui logo comparirà sulla manica.

