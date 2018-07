Lo rimpiangeranno persino i benpensanti di destra e di sinistra

ilgiornale

(Di giovedì 26 luglio 2018) Avvocato Fresco, l'Italia ha perso un grande protagonista, un manager che lascia un'impronta indelebile. Come sarà l'Italia senza Marchionne?"È difficile dare una risposta - afferma Paolo Fresco, presidente di Fiat Group dal 1993 al 2003, chiamato da Gianni Agnelli come successore di Cesare Romiti, per poi passare il testimone a Umberto Agnelli-: è una perdita importante per tutto il gruppo che fa capo a John Elkann".E Fca senza Marchionne?"Continuerà il suo percorso, anche se è una perdita difficile da assorbire. Credo, però, che Fca abbia le capacità per riuscirci. Ci sono persone in gamba, proprio grazie alla lungimiranza e alla leadership di Elkann e Marchionne".Un manager molto abile, soprattutto nella finanza."Non c'è dubbio. Ma tutti noi siamo dei mortali e sta nel patto che il mondo possa proseguire anche senza di noi".A rimpiangerlo saranno anche coloro che hanno cercato sempre ...