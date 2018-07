' LItalia non deve diventare un far West' | Mattarella

ALItalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo : Roma, 23 lug. , AdnKronos, 'Alitalia è un'azienda che non sta sul mercato da molto tempo e quando è presente, ci sta in modo affannoso. Ha una dimensione tale per cui non può più essere più una ...

ALItalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo - 2 - : AdnKronos, 'Bisogna trovare una soluzione adesso, definitiva e strutturale. A Toninelli prosegue Calenda dico che invece di fare queste cose naif, per le quali pensa che qualcuno venga a investire con ...

Perseverare è diabolico. Non si salva ALItalia con lo Stato : Sono i tre cardini di un'economia di mercato ben funzionante. Quelli che spiegano perché questo modello economico abbia portato nell'arco di un secolo e mezzo a un livello di prosperità senza ...

Boccia - Confindustria - : 'Per ALItalia non paghino i cittadini' : Sul piano dell'esecutivo perché il 51% del capitale di Alitalia resti in mano italiana, interviene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "Dovremmo evitare di pubblicizzare le perdite e ...

ALItalia - Toninelli : “Tornerà al 51% dello Stato”. Per i tecnici del Mit non ci sono veri compratori : l’alternativa è chiudere : sono tanto fumo e poco arrosto le offerte di acquisto per Alitalia. sono arrivati a questa sorprendente e amara conclusione i tecnici che in questi giorni per conto del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli hanno esaminato a fondo le carte consegnate nei mesi passati da Lufthansa, Easyjet e Wizzair ai tre commissari straordinari che da oltre un anno guidano la compagnia di Fiumicino. Più che offerte vere e proprie i tecnici hanno definito quei ...

Su ALItalia non si cambia : Un’idea nuova s’aggira nella politica: nazionalizzare al 51 per cento Alitalia. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha dato l'annuncio, spiegando che “l’italianità è un punto fondamentale del futuro” della compagnia. Al tempo stesso il collega di governo, ministro del L

FS Italiane non coinvolta nel caso ALItalia. Mazzoncini : "Non è nel Piano" : Il gruppo FS Italiane non entrerà nella partita per il salvataggio di Alitalia . Lo ha ribadito oggi l'Ad del gruppo FS, Renato Mazzoncini , a proposito delle indiscrezioni circolate ieri sulla stampa ...

ALItalia : Lupo (M5S) - mettiamo in discussione conti non commissari : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “A seguito delle dichiarazioni del commissario Gubitosi, rilasciate al Corriere della Sera, mi sento di rassicurare tutti sulla priorità del tema Alitalia, sia personale che del governo tutto. Non sono in discussione i commissari ma i conti, che come da decreto recentemente approvato dovranno essere trasmessi entro il mese di agosto”. A dichiararlo, in una nota, è Giulia Lupo, senatrice del ...

Di Maio studia il dossier ALItalia Ministro - ecco tutti i conti da fare Nazionalizzare? Non conviene : La crisi di Alitalia ha un andamento e costi noti. L’ipotesi nazionalizzazione rischia però di allungare i tempi con possibili conseguenze negative anche per quanto riguarda l’indagine Antitrust Ue Segui su affaritaliani.it

Ryanair : "Non ci interessa comprare ALItalia" : Roma, 12 giu. - , AdnKronos, - "Noi siamo ancora interessati ad Alitalia, ma non vogliamo comprarla: pensiamo piuttosto a collaborare con il nuovo management o con chiunque la gestirà, sul modello di ...

