' L' Italia non deve diventare un far West' | Mattarella

Mattarella : “L’Italia non può essere far west dove uno spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

Sergio Mattarella : "L'Italia non è il far west - la bimba rom ferita è una barbarie" : "Mi ha colpito un fatto di cronaca. L'Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale."L'abbondanza informativa offerta dal web è preziosa ma occorre evitare ...

Moavero smentisce Salvini sulla Crimea : "L'Italia non riconosce l'annessione" : "L'Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014", aderendo alle sanzioni contro la Russia, in accordo con quanto stabilito dall'Ue. Con queste parole il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha provato a chiarire la posizione del governo italiano sull'annessione della Crimea alla Russia. Lo ha fatto rispondendo, nel corso del question time alla Camera, a una domanda di Laura Boldrini. Solo pochi giorni ...

