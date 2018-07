L’Italia ha perso la finale a squadre di fioretto femminile ai Mondiali di scherma

Una guida turistica disabile per i disabili : il progetto di Pepitosa per far sgommare le persone su e giù per L’Italia : Una guida turistica per persone disabili fatta da chi vive direttamente sulla propria pelle la disabilità. Un servizio che possa permettere a persone con la carrozzina di viaggiare e raggiungere liberamente in prima persona, ma anche con amici e parenti, luoghi accessibili al 100%. Si tratta del progetto “Pepitosa in carrozza”, realizzato da Valentina Tomirotti, 35enne di Mantova, che ha pensato di creare una campagna di raccolta fondi sulla ...

È stato revocato lo sciopero del personale di Autostrade per L’Italia in programma per domenica 22 e lunedì 23 luglio : È stato revocato lo sciopero di «tutto il personale della rete Aspi – Autostrade per l’Italia e delle società di servizi collegate» in programma tra domenica 22 e lunedì 23 luglio. Lo sciopero era stato proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, The post È stato revocato lo sciopero del personale di Autostrade per l’Italia in programma per domenica 22 e lunedì 23 luglio appeared first on Il Post.

Ariana Grande : i riferimenti alL’Italia nel video di “God Is A Woman” che (forse) ti sei perso : <3 The post Ariana Grande: i riferimenti all’Italia nel video di “God Is A Woman” che (forse) ti sei perso appeared first on News Mtv Italia.