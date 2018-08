L’Italia dei Beni culturali da sballo

Boxe - l’elenco dei 13 convocati delL’Italia per il Training Camp ad Assisi : Sono 13 i pugili azzurri convocati per il Training Camp della nazionale élite che si svolgerà dal 5 al 12 agosto ad Assisi, al Centro Nazionale di pugilato di Santa Maria degli Angeli. Assieme agli atleti convocati tre tecnici: Gianfranco Rosi, Gianmaria Morelli e Carmelo Mammana. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Peso Pugile Comitato ASD 52 NICOLA CORDELLA (98) PL BEBoxe COPERTINESE 52 CAPPAI MANUEL(92) LZ G.S. FIAMME ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - L’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...

Hockey pista - Europei 2018 : il tabellone dei quarti di finale. L’Italia sfida Andorra. Programma - orari e tv : Sarà Andorra l’avversario dell’Italia nei quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri dovranno vedersela con un rivale abbordabile nel primo match della fase ad eliminazione diretta, che vale il pass per i Mondiali 2019, disponibile soltanto per le prime quattro del torneo continentale. I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti, strepitosi nel girone di qualificazione, scenderanno in campo ...

Roma autorizza lo sbarco dei migranti a Pozzallo. Altri sì alL’Italia ma Visegrad spacca l’Ue : Il ministro dell’Interno ha autorizzato lo sbarco di tutti e 451 migranti delle due navi in rada davanti a Pozzallo. La svolta è arrivata ieri notte, dopo che che l’Europa ha risposto in maniera positiva alle sollecitazioni del nostro presidente del consiglio. I tanti «sì» incassati, dimostrano l’importanza della linea della mediazione politica avv...

Tito Boeri canta De Andrè a Radio Rock. E torna sul tema dei migranti : “L’Italiano medio è disinformato” : Radio Rock 106.6 è riuscita a coinvolgere ai microfoni del karaoke reporter Dejan Cetnikovicil presidente dell’INPS Tito Boeri. Così, dopo le prove di Cècile Kyenge, Luigi De Magistris, Carlo Cottarelli, Gian Marco Centinaio e Claudio Borghi, anche l’economista si è dilettato nell’interpretazione di un brano da legare al tema dell’immigrazione. La scelta è caduta su “La canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè, dopo aver cantato Boeri è ...

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato L’Italia intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Aassistenza a lungo termine : L’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : “l’Italia, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco ...

Carlo Vanzina morto - addio al regista e produttore che ha raccontato L’Italia dei cinepanettoni : addio Carlo Vanzina. Il regista romano aveva 67 anni. Autore di commedie popolari come, tra le altre, “Eccezzziunale… veramente”, “Vacanze di Natale” e “Sapore di Mare”, scritte assieme al fratello Enrico, Vanzina aveva colto e descritto con energia e divertimento un cambiamento sociale sorto attorno ai primi anni ottanta derivante dai nuovi mutamenti socio-economici di quegli anni, a partire da una ...

Open Arms a Barcellona/ “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti : Open Arms a Barcellona: “L’Italia ci rende impotenti”. Critiche verso la chiusura dei porti da parte del Bel Paese. La capo missione Montes punta il dito contro gli italiani(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per L’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Perché lo sciopero dei controllori di volo a Marsiglia interessa L’Italia : Sabato 30 giugno e domenica primo luglio gli addetti al controllo dei voli a Marsiglia hanno indetto uno sciopero, supportato dall’Unsa-Icna, la maggiore sigla sindacale della categoria che ha però chiesto alle compagnie di volo di escludere la rotta ma di non cancellare i voli. Una situazione che può generare ritardi fino a 45 minuti e che costerà la cancellazione di diversi voli, soprattutto delle compagnie low cost che usano l’hub ...

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condanna L’Italia per Punta Perotti : “Violato il diritto di proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella d...

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che L’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Tutti abbiamo la nostra Corea - cara Germania. L’Italia pianse con Pak e Ahn - oggi il dramma dei Campioni del Mondo : Italia e Germania, un dualismo infinito, una battaglia eterna in ogni ambito, un testa a testa fatto di sfottò che va avanti da decenni. Non ci possiamo vedere, è un sentimento reciproco. Ci affibbiano gli epiteti di mangiapasta, noi rispondiamo con crucchi. Ci accusano di essere degli scansafatiche e noi troviamo il modo di controbattere. Nello sport tutto viene esasperato e il tifo raggiunge livelli altissimi: inutile nascondersi, diversi ...