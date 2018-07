L’ironia del quasi papà Vieri | «Coco | ti faccio compagnia in questa gravidanza»

vanityfair

: RT @TeresaBellanova: Pessimo gusto. Così Salvini commenta la copertina di Famiglia Cristiana. Proprio lui, l' uomo del selfie con le barche… - oronzofiorino55 : RT @TeresaBellanova: Pessimo gusto. Così Salvini commenta la copertina di Famiglia Cristiana. Proprio lui, l' uomo del selfie con le barche… - AccettoAnna : RT @TeresaBellanova: Pessimo gusto. Così Salvini commenta la copertina di Famiglia Cristiana. Proprio lui, l' uomo del selfie con le barche… - FrancoPaqua : RT @TeresaBellanova: Pessimo gusto. Così Salvini commenta la copertina di Famiglia Cristiana. Proprio lui, l' uomo del selfie con le barche… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Christian, 45 anni, confronta il suo «pancione» con quello della compagna Costanza Caracciolo, in attesa del primo figlio, e rischia di «vincere». Il, per niente preoccupato per la sua forma fisica, preferisce scherzarci su: «, tiin», scrive Bobo gol come didascalia alla foto «pancia a pancia». https://www.instagram.com/p/BlseibQFoCM/?taken-by=christianofficial LEGGI ANCHEBobo, Costanza Caracciolo e quelle carezze alla pancia... La coppia ha da poco confermato la, dopo mesi di silenzio e di prudenza. E secondo i ben informati, sarà una bambina.con l’ex velina, dopo una vita da bomber in campo e non solo, assicura di aver messo la testa a posto: «La questione è semplice: quando sei single fai cosa ti pare, se vuoi vedere una donna non ci sono problemi, mentre se ti fidanzi ti concentri al massimo ...