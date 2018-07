L' intesa Usa-Ue sul commercio dà fiducia al mercato

Borse in cerca di rimbalzo dopo l'intesa Usa-Ue sui dazi : Il ministero dell'Economia offrirà tra 5,5 e 7,5 miliardi di euro in titoli a medio-lungo termine nell'asta in agenda lunedì 30 luglio, tra cui il nuovo Btp 10 anni dicembre 2028. Nel dettaglio, ...

Maltempo : da intesa Spaolo 15 mln euro per danni causati da eventi straordinari : Padova, 24 lug. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 15 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in q

Trump - retromarcia su Brexit : "intesa Gb-Usa mai così forte"/ "Rispetto la May" : linea dura su immigrazione : Trump, retromarcia su Brexit: "Intesa Gb-Usa mai così forte". Il presidente americano "rispetta la May" e si scaglia contro l'immigrazione "negativa per Ue"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Un’altra truffa WhatsApp : Unicredit - intesa Sanpaolo e Poste Italiane chiamate in causa : La truffa WhatsApp ormai va come il cacio sui maccheroni: se ne sentono di ogni, e puntualmente c'è sempre qualcuno che ci casca. Non smetteremo mai di mettervi in guardia, a costo di risultare anche ripetitivi e fastidiosi. Per l'occasione è stato fatto il nome di istituti di tutto rispetto, quali Unicredit (tirata in ballo già per quanto riguarda un'altra truffa SMS, sempre tarata sul fenomeno del phishing), Intesa Sanpaolo e Poste ...

TRUMP E KIM JONG-UN : ACCORDO USA-COREA DEL NORD/ intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Zte - intesa con gli Usa : multa da 1 miliardo e sostituizioni ai vertici : Zte (Photo by Miquel Benitez/Getty Images) La vicenda Zte sembra essere davvero arrivata ai titoli di coda. L’azienda tech cinese ha acconsentito al pagamento di una multa da 1 miliardo di dollari (più altre pesanti sanzioni), per ottenere la revoca del divieto di approvvigionamento da parte delle aziende a stelle e strisce e poter tornare a fare business in America. Il condizionale è d’obbligo però, dati gli innumerevoli colpi di scena avvenuti ...

M5S-Lega - intesa chiusa : il prof Conte verso Palazzo Chigi - sorpresa Savona all'Economia : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier...

Usa-Cina - intesa per ridurre il deficit commerciale americano : L'accordo raggiunto in consultazioni svoltesi a Washington: Pechino si impegna ad aumentare le importazioni di prodotti statunitensi, soprattutto agricoli ed energetici.

