L’importanza del microbiota | gli esperti si confrontano a Milano-Bicocca

Per il terzo anno consecutivo lo Stretto di Messina a nuoto per parlare delL’importanza di una chirurgia sicura - tempestiva ed efficace nel trattamento delle labiopalatoschisi : Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, rilancia la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Nei due anni precedenti, infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto ...

Arriva “Estate Sicura” - la campagna della CRI per superare la prova costume. L’importanza della corretta alimentazione : La prova costume? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnali della fatica e i campanelli di allarme del nostro corpo: ecco i punti cardine di “Estate Sicura”, la nuova campagna della Croce Rossa Italiana che fornisce semplici consigli per vivere la stagione più calda senza rischi per ...

Giulia Grillo è incinta/ Il Ministro della salute spiega L’importanza del vaccino : "Ne ho parlato con Salvini" : Giulia Grillo, il Ministro della salute, annuncia di essere incinta in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:31:00 GMT)

In pista con il cuore : L’importanza del defibrillatore : Ha preso il via con la posa di un defibrillatore nella storica sede di corso Venezia, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale di Milano Lamberto Bertolè e del presidente di AC Milano Ivan Capelli, la speciale campagna di sensibilizzazione di IN pista CON IL cuore, promossa dall’Associazione IN CAMPO CON IL cuore e da […] L'articolo In pista con il cuore: l’importanza del defibrillatore sembra essere il primo su ...

Allarme obesità in Sicilia : L’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire migliori percorsi di cura e sicurezza ai pazienti : Allarme obesità in Sicilia. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’obesità è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila ...

La Vagina Oltre l’incognito : L’importanza della consapevolezza : “Organizzato da La Valigia Rossa – azienda che si occupa di salute e benessere sessuale a livello nazionale – questo incontro nasce dall’esigenza delle donne di conoscere il proprio corpo, le emozioni e i bisogni di una parte così intima e profonda come la regione pelvica. La muscolatura del pavimento pelvico è un centro di emozioni importantissime: quando si allenta, la sensazione di smarrimento e instabilità influisce ...

L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche : geologi - chimici e agronomi insieme per un clima migliore : geologi, meteorologi, chimici e agronomi, insieme per parlare de’ “L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche”. Questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania, in collaborazione con A.I.S.A.M. (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e meteorologia) e Hearth, che si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.30 nell’aula consiliare G. Sessa a Fisciano (Salerno). Un importante ...

L’importanza dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto : Carmelo Pozzo, professore di oncologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, ci parla dell’approccio multidisciplinare nella gestione del tumore metastatico del colon-retto. Infatti, la cura di questo tumore necessita dell’apporto di vari specialisti, tutti con una specifica esperienza e coordinati per la gestione di ciascun caso. ? Oncologo medico, chirurgo, radiologo, radiologo interventista, anatomopatologo e radioterapista ...