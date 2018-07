Liguria al primo posto per incremento visite ai musei +37%

Esportazioni dalla Liguria : primo trimestre "in rosso" : Dopo un ottimo 2017 per l'export della Liguria , il primo trimestre 2018 si apre con il segno meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli ultimi dati Istat, elaborati dall'Ufficio studi di ...

“È morta così” : chi era Rebecca - vittima del primo giallo dell’estate nello yacht in Liguria : Il 4 luglio mattina Imperia si è svegliata con un giallo. Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita nella cabina, dove dormiva da sola, dello yacht di lusso ‘La Polonia’, ormeggiato in Calata Anselmi, nel porto del comune ligure. Il cadavere di una donna inglese, secondo ufficiale di coperta sull’imbarcazione di 30 metri, è stato scoperto dai colleghi, poco dopo le 8 di mercoledì, quando non l’hanno ...