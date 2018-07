L' idea dell' economista Moyo | Voto solo per chi è più istruito e informato

Futuridea. Lectio dello scienziato Antonio Iavarone su "La Terapia personalizzata dei tumori" : ... secondo posto nel campo dei tumori, nella classifica dei cento eventi più significativi per la scienza dell'anno 2012 , "100 top stories of 2012", stilata dalla rivista Discover. Dal Giugno 2015 il ...

Nibali - l’ultima pazza idea dello Squalo : puntare tutto sul Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida davvero super [DETTAGLI] : Nibali e l’ultima pazza idea per il Tour de France 2019 con un Team Bahrain-Merida sempre più forte Vincenzo Nibali è estremamente rammaricato per l’occasione persa al Tour de France dove s’è dovuto ritirare dopo la frattura della decima vertebra toracica rimediata a 4 chilometri dall’arrivo dell’Alpe d’Huez dov’era lanciatissimo verso uno storico successo di tappa sulle orme di Marco Pantani, e a ...

Pubblicità sulle ascelle delle donne - l’idea dal Giappone : Alzi la mano chi non ne può davvero più di trovare Pubblicità ovunque. Ecco, ora che tutti quanti abbiamo il braccio in aria, guardatevi intorno e verificate che non ci sia qualche annuncio pubblicato sull’ascella della vostra vicina. Proprio così. Può sembrare follia, e forse un po’ la è, ma in Giappone è stata aperta un’agenzia pubblicitaria specializzata nell’affitto di ascelle femminili per inserzioni varie ed ...

Della Vedova spiega la sua idea di +Europa come partito degli europeisti italiani : Alle ultime elezioni +Europa, principale alleato del Pd, ha ottenuto, come noto, un risultato al di sotto dell'asticella del tre per cento indicata come obiettivo dai suoi promotori. Il periodo post-elettorale è stato quindi l'occasione per discutere compiutamente sulle forme e sui modi più adeguati per andare avanti, in un contesto politico non certo favorevole per chi ha fatto dell'europeismo la propria ...

Falsi crediti Iva per 14 milioni - sequestri e 59 denunce : ma gli ideatori della frode fuggono all'estero : Il sequestro di beni mobili e immobili per 4 milioni, 59 persone denunciate. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Parma - sotto la direzione della Procura della ...

Luigi De Laurentiis : 'Ancelotti valore aggiunto anche per la visibilità del Napoli. L'idea della maglia è stata condivisa con mio padre' : Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon , grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore su Amazon.

Asia riporta le uscite in cui Bourdain ha parlato di suicidio. "Non avevo idea della sua ossessione" : Nelle ultime settimane, Asia Argento si è ritrovata a ricevere minacce in pasto a veri e propri attacchi di cyberbullismo da pseudonimi, hater e troll del web in seguito alla morte del compagno Anthony Bourdain. Accusata di aver assunto comportamenti che avrebbero potuto condurre l'uomo alla scelta suicida e di aver provato a utilizzare il suo status di sopravvissuta alle molestie (ricordiamo il caso Weinstein, ndr) per questioni di ...

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

Paratici : 'Ronaldo-Juve - idea nata dopo l'applauso dello Stadium' : Nel CR7Day è Fabio Paratici , direttore sportivo della Juventus , a svelare a Sky Sport i retroscena del trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero: ' L'idea folle è nata dopo Juventus-Real Madrid dello scorso anno, quando Cristiano ha ricevuto la standing ovation dello ...

Antonietta Ricciardi - Confindustria - contro l'idea dell'assessore Cotugno : 'La Bit lancia il Molise in uno scenario mondiale. Un evento ... : "Non siamo d'accordo con l'idea dell'assessore Vincenzo Cotugno di rinunciare alla partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, proponendo in alternativa un evento promozionale nel Molise", ...

MotoGp – Vinales - il ritiro di Pedrosa e la pazza idea di uno stravolgimento in Yamaha : “un team Rossi-Morbidelli? Ecco cosa dico” : Le parole di Maverick Vinales dopo l’annuncio di Dani Pedrosa: lo spagnolo della Yamaha contento per la decisione presa dal suo connazionale, nonostante il desiderio di averlo nel nuovo team satellite L’argomento del giorno non può che essere l’annuncio d’addio alla MotoGp di Dani Pedrosa di oggi al Sachsenring. La gara di Valencia sarà l’ultima per il pilota di MotoGp, amatissimo e apprezzato in tutto il ...

Bahamas - folle idea della modella : per una foto su Instagram viene morsa da uno squalo [VIDEO] : Per cercare lo scatto perfetto una modella 19enne americana ha rischiato di perdere una mano a causa del morso di uno squalo La modella e influenzer della Florida, Katarina Zarutskie, capace di vantare migliaia di follower su Instagram ha rilevato sul suo profilo social di essere stata protagonista di una brutta avventura avvenuta alle Bahamas. La modella 19enne che si trovava in vacanza nei caraibi era in cerca dello scatto perfetto da ...

Pd. l'idea Maria Chiara Prodi : la nipote del Mortadella volto nuovo del partito? : E se spuntasse una donna? Se l'imprevisto, capace di ravvivare un congresso che si annuncia noioso, fosse una candidatura femminile? Sono in molti, nel Pd, a chiederselo. Soprattutto nell'area ...

Esclusiva CalcioWeb – Presentazione Cristiano Ronaldo - l’incredibile idea della Juventus : 1/9 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...