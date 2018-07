Libri | a Marta Morazzoni il Premio Fondazione Il Campiello

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – IlIl2018 è stato assegnato a. La scrittrice milanese ritirerà il riconoscimento alla carriera in occasione della finale della 56^ edizione del, in programma sabato 15 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia.Matteo Zoppas, Presidente dellaIle di Confindustria Veneto, ha dichiarato: ‘Siamo onorati cheabbia accettato questo nostro riconoscimento; il nostro vuole essere un omaggio ad un’autrice che ha assunto un ruolo di rilievo nella letteratura italiana degli ultimi decenni. Già vincitrice di due Premi Selezionenel 1988 e nel 1992, nonché delnel 1997,si è sempre contraddistinta per le caratteristiche originali di una scrittura stilisticamente tesa, sorvegliata e introspettiva. Attraverso ...