L' ex dipendente del Senato che ha sparato alla bimba rom | ' Volevo solo provare la pistola'

Bologna - scontro violento tra furgone e scooter costa la vita al dipendente del Comune : Lo schianto sulla fondovalle Savena, a Pianoro: coinvolti un'auto e una due ruote. Elisoccorso in volo, ma per il centauro, dipendente del Comune di Marzabotto, niente da fare per il 51enne Valentino Benini.Continua a leggere

Ospedale Perrino - peculato e ricettazione di farmaci : arrestato dipendente della Sanitaservice : BRINDISI - farmaci destinati ai pazienti ricevorati nei reparti di Anestesia e Rianimazione che 'sparivano'. Non arrivavano a destinazione. In più di qualche occasione sarebbero finiti nello zaino e ...

Marchionne - da indipendente del cda ad amministratore delegato dando del “tu” a tutti : ecco i suoi 14 anni al Lingotto : Era entrato al Lingotto nel maggio 2003, quattordici anni fa. Sergio Marchionne si presentò da indipendente nel consiglio d’amministrazione di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Il manager arriva dalla ginevrina Sgs, società nell’orbita della famiglia Agnelli, risanata in soli due anni. Nel giugno 2004 diventa amministratore delegato Fiat al posto di Giuseppe Morchio. E vince la prima sfida: con gli 1,55 miliardi di euro pagati ...

Il sindaco De Luca - ha incontrato i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dei dirigenti comunali : In questo testo diffuso dall'Ufficio stampa del Comune peloritano, si sottolinea che : 'il sindaco Cateno De Luca ha incontrato stamani a Palazzo Zanca l'Organismo Indipendente di Valutazione dei ...

La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video indipendente per “One day” : ALL MUSIC NEWS La grinta esplosiva dei Predarubia sul palco del Pistoia Blues. La band lucchese premiata anche come miglior video indipendente per “One day” Sabato 14 Luglio è andata in scena la seconda serata di uno festival più rinomati e longevi della nostra penisola, il Pistoia Blues. Ogni anno, dal 1980, l’evento richiama migliaia di fan e appassionati di musica da tutto il mondo per prendere parte ai concerti in ...

Roma : dipendente dell'Atac è stato contagiato dalla tubercolosi : La nuova linea della metropolitana di Roma, nello specifico la metro C, continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. Dopo la chiusura da parte della Procura di Roma delle indagini per l'inchiesta relativa ai lavori per la creazione della metro, per i quali in 25 sembrano essere colpevoli di falso, truffa e corruzione e tra gli indagati risulta esserci anche il nome di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma; un nuova notizia negativa è ...

Conversano. Morto sul lavoro Michele Lorusso dipendente dell’Ecologia Falzarano : Infortunio mortale sul lavoro nel Barese. Un operatore ecologico di 54 anni è Morto lunedì mattina a Conversano nei pressi

Catania - mette una bomba in ospedale : ex dipendente voleva vendicarsi del licenziamento : Avrebbe piazzato una bomba incendiaria nella sala server dell'ospedale Garibaldi di Catania per vendicarsi di essere stato licenziato qualche giorno prima con decisione della Commissioni di Disciplina ...

"Adesso che c'è Salvini ti do fuoco" : le minacce del titolare al dipendente islamico : TRENTO - Vuole assentarsi da lavoro perché malato ed è minacciato di morte da uno dei titolari. La denuncia è della Cgil del Trentino, e non è rivolta solo ai media: il sindacato è pronto a ...

A processo dipendente Atac per la tragedia del bimbo caduto in metro : Le sue mani protese verso il nulla per afferrare Marco, 4 anni, che urla disperato mentre precipita nel vuoto . E' l'immagine dell'incubo che accompagna ogni giorno, dal 9 luglio del 2015, la vita di ...

L'ex tossicodipendente che raccoglie le siringhe : "Mi facevo di cocaina ed eroina - ora voglio aiutare qualcun altro a uscire dalla stanza del buco" : Oggi Fabrizio è un operatore sociale dell'Unità di Strada della fondazione Villa Maraini, ma fino a pochi anni fa si trovava esattamente dall'altra parte della barricata: "Il camper era la mia passione, mi facevo di cocaina ed eroina. Ora mi sembra di rivedere me qualche anno fa. voglio aiutare qualcun altro a uscire dal tunnel"Il tunnel di cui parla è la famosa "stanza del buco" di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, ...

Operazione anti corruzione - arrestati 6 agenti di polizia e un dipendente della Procura : Un'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e della Squadra Mobile ha sgominato una rete di corruzione che coinvolgeva agenti di polizia, accusati di proprio di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio...

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...