Letto a tre piazze Su Rete 4 il film diretto da Steno oggi | 26 luglio 2018

Letto A TRE PIAZZE/ Su Rete 4 il film con Totò e Peppino De Filippo (oggi - 26 luglio 2018) : LETTO a tre PIAZZE, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 luglio 2018. Nel cast: Totò, Peppino De Filippo, Nadia Gray, alla regia Steno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 04:43:00 GMT)

Articolo 1-Mdp - Roberto Speranza eLetto coordinatore all’unanimità : “Costruire l’alternativa e spezzare le destre” : Roberto Speranza è stato eletto all’unanimità coordinatore nazionale dall’assemblea politico programmatica di Articolo Uno-Mdp. E, per ora è soltanto un segnale, ma il fatto che Pier Luigi Bersani lanci l’hashtag #perl’alternativa, lo stesso inaugurato dal segretario del Pd Maurizio Martina nell’assemblea del 14 luglio che l’ha incoronato segretario, potrebbe far ben sperare i nostalgici del vecchio centrosinistra. Di certo, come ha ...

Samsung - tre versioni per il Galaxy S10 e Lettore d'impronta integrato nello schermo : Le indiscrezioni sul nuovo top di gamma in arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo. Intanto il 9 agosto i coreani sveleranno il phablet Note 9

Diretta/ Wimbledon 2018 Djokovic Nadal (6-4) streaming video tv : si gioca con tetto chiuso e rifLettori accesi : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal semifinale del torneo maschile. Grande spettacolo oggi sul Centrale dopo la sfida infinita tra Anderson e Isner(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:44:00 GMT)

Torino - anziana uccisa a martellate dal genero : da anni era costretta a vivere a Letto : Adele Crosetto , 84 anni, è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

Mara Venier e Nicola Carraro/ “Ho Letto il contratto di Domenica In mentre mio marito veniva operato" : Mara Venier ha da poco festeggiato l'anniversario dei 12 anni di matrimonio insieme a Nicola Carraro. Tra poco la conduttrice tornerà in Rai, ecco chi è stata la prima a saperlo(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:51:00 GMT)

È “Il castello” di Kafka l’ultimo libro Letto dal sottosegretario alla cultura - tre anni fa : Non c'è dubbio che Lucia Borgonzoni, sottosegretaria ai Beni culturali ed esponente della Lega, legga poco ma con cura. Dopo aver ammesso di aver letto l'ultimo libro tre anni fa, vediamo di cosa parla "Il castello di Josef Kafka", l'ultima lettura dell'esponente Lega.Continua a leggere

L’ultimo vaticinio di Piero Fassino : “Trent’anni di Salvini? Vediamo se gli eLettori gli daranno i voti” : “Trent’anni di Salvini? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti”. Così Piero Fassino a margine dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Verso il congresso per un Partito Democratico protagonista’. “Non credo questo sia il tema principale oggi – ha aggiunto – Il tema principale è che Salvini sta imponendo a questa maggioranza di governo una linea ...

Wimbledon 2018 : vittoria all’esordio per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set la Lettone Sevastova : Esordio vincente per Camila Giorgi a Wimbledon 2018. L’unica azzurra presente nel tabellone femminile ha superato in tre set la lettone Anastasija Sevastova, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. La solita partita un po’ pazza della marchigiana, che ha fatto e disfatto lungo tutto il corso del match. Un primo set dominato, poi un secondo che l’ha vista sparire dal campo e poi un ...

Firenze - uomo e donna uccisi a coltellate mentre erano a Letto : figlio interrogato - ha ferita da taglio : Tragica scoperta in una casa popolare di Impruneta in provincia di Firenze: un uomo e la sua compagna sono stati assassinati e i loro cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione di via ...

Nokia A1 Plus potrebbe avere Lettore di impronte nel display e Snapdragon 845 : HMD Global sembrerebbe al lavoro su un nuovo Nokia con nome in codice A1 Plus che dovrebbe appartenere alla fascia alta del mercato ed essere dotato del sensore per lo sblocco con l'impronta digitale sotto al display. L'articolo Nokia A1 Plus potrebbe avere lettore di impronte nel display e Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.