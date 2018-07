L’estate da record di Baby K

gqitalia

: @ritafrediani @ste_santini Renzi ha enormi colpe per l Italia, ha soppresso il Corpo #Forestale e il 2017 (prima es… - ValterRimini : @ritafrediani @ste_santini Renzi ha enormi colpe per l Italia, ha soppresso il Corpo #Forestale e il 2017 (prima es… - ari_colabianchi : #ionontiabbandono #nonsemprefacilestareinspiaggiainsieme #solopercheholacodanonmivolete Con il cane in spiaggia, re… - rmvservice : Con il cane in spiaggia, record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Questa calda estate ricca di musica ha già eletto la sua regina:K. La pop-star italiana ha appena raggiunto un prestigioso traguardo, anzi un: è infatti la prima artista italiana ad avere un milione di iscritti sul suo canale YouTube. Merito anche del successo della sua ultima hit, Da zero a cento, il cui video ha raggiunto i 35 milioni di visualizzazioni in sole tre settimane e che impazza nelle radio e nelle classifiche, non solo italiane. Il pezzo, infatti, compare anche nelle charts di Svizzera, Brasile, Nigeria ed Egitto. A fargli da traino lo spot di una nota compagnia telefonica, a cui la stessaK ha prestato il volto. Lei era già stata, in passato, artefice di tormentoni estivi: basti pensare a Roma-Bangkok del 2015, in coppia con Giusy Ferreri o a Voglio ballare con te dello scorso anno. Ora però sembra arrivato il momento della svolta per Claudia Nahum ...