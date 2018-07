Il branco di cani selvatici circonda il suo cucciolo. Ecco come reagisce la mamma Leone ssa : Ci troviamo nel parco Moremi Game Reserve, in Botswana. Nel corso di un safari, Shalin Fernando assiste al momento in cui un branco di licaoni ( cani selvatici afri cani ) circonda una leonessa e il suo cucciolo. Gli aggressori, seppur di dimensioni inferiori, possono contare sul vantaggio numerico e non si fanno scrupoli ad attaccare la coppia. La leonessa , però, li affronterà pur di salvare la propria prole. Video Instagram/Kruger ...

Fedez ha paura dell’aereo… privato! Le vacanze in Sardegna del rapper accanto a Chiara Ferragni e Leone [VIDEO] : Fedez e Chiara Ferragni volano in vacanza col jet privato, in Sardegna con la coppia c’è anche il piccolo Leone Fedez vola in Sardegna accanto alla sua amata famiglia. Con Chiara Ferragni e Leone al seguito, il rapper ha preso un jet privato e si è recato in Costa Smeralda, in cui si godrà un paio di giorni di relax. L’allegra ‘combriccola’ prende un aereo tutto per sè per andare in vacanza, ma le turbolenze non ...