Leonardo | Gattuso mai in discussione

Milan - Gattuso : 'Sono tranquillo sul futuro. Con Leonardo ci siamo chiariti' : MilanO - Un errore di Kessie dal dischetto ha dato al Milan la prima sconfitta stagionale nella sfida contro il Manchester United , ma Rino Gattuso si può dire più sereno sul futuro dopo la telefonata ...

Milan - Gattuso e quegli attriti con Leonardo : “abbiamo avuto degli screzi - ma ci siamo chiariti” : L’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa del match con lo United, soffermandosi anche sul rapporto con Leonardo Sono serviti i calci di rigore ad oltranza al Manchester United di Josè Mourinho per avere la meglio sul Milan. La squadra di Gattuso a Carson nel debutto nella International Champions Cup ha chiuso sull’1-1 i tempi regolamentari con i Red Devils passati in vantaggio con l’ex Udinese Alexis Sanchez ...

Milan - ufficiale il ritorno di Leonardo : sarà responsabile dell'area sportiva. Scaroni rassicura Gattuso : 'Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo - ha dichiarato nella nota Scaroni -. La nomina di Leonardo è anche ...

Milan - Gattuso rischia : Leonardo chiede a Conte di liberarsi! : 'Al diavolo!'. Con Antonio Conte in prima pagina, il Corriere dello Sport apre sulla panchina del Milan : 'Leonardo chiede ad Antonio di liberarsi in fretta, Gattuso ora è in bilico. E torna Gandini'.

Gattuso su Bonucci : "Leonardo via dal Milan? Parli con il club" : In questo momento voglio solo ringraziare non solo i calciatori, ma tutto il mondo Milan. Mirabelli e Fassone? Se sono diventato questo allenatore, i meriti sono di Fassone e Mirabelli, che mi hanno ...

Gattuso : “ho parlato con Leonardo ma non ancora con la proprietà” : ”Non ho ancora avuto nessun confronto con la nuova proprietà, ma solo con Leonardo. Noi abbiamo passato 2 settimane intense di lavoro, c’è grande tranquillità, poi è normale che questi cambiamenti comportano delle novità”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Rino Gattuso, in conferenza stampa da Los Angeles alla vigilia del match con il Manchester United, valido per l’International Champions Cup. “Noi ...