Belluno - Lei si uccide nella diga - il compagno si butta dal secondo piano dell'ospedale : AURONZO, Belluno, Lei si butta dalla diga, quando lui lo viene a sapere tenta di togliersi la vita. Doppia tragedia ieri a Auronzo dove una 48enne del posto è deceduta dopo essersi lanciata dalla diga ...

Trentenne del Camerun uccide la madre adottiva a Vercelli. 'Lei non voleva dargli più soldi' : Gli accertamenti della Squadra Mobile e l'autopsia hanno svelato la verità sulla fine di Paola Merlo , 66 anni, trovata morta in casa a Vercelli martedì scorso. Caleb Ndong Merlo, 30enne originario ...

Leinì. Severino Bergamini uccide a martellate la suocera Adele Crosetto : Dramma familiare in via Provana a Leinì (Torino). Adele Crosetto è stata uccisa a martellate dal genero Severino Bergamini. L’omicidio

Torino - 71enne uccide la suocera invalida a martellate/ Ultime notizie Leinì - movente legato all'eredità? : Torino, 71enne uccide la suocera invalida a martellate: Ultime notizie sulla tragedia di Leinì, con l'uomo che avrebbe agito per gelosie familiari secondo una prima ricostruzione(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita : in passato Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Ancora un omicidio suicidio, ancora un femminicidio. Dopo Cetona, è successo anche a Barcellona Pozzo di...

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l'ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. La vittima, era un'impiegata comunale e aveva già denunciato il marito per maltrattamenti.Continua a leggere

Star di reality non dice al fidanzato che fa la escort : lui la scopre e la lascia - Lei si uccide : Anastasia Tarasyuk , una 24enne russa diventata famosa dopo aver partecipato a un noto reality show, si è tolta la vita lanciandosi dal 19esimo piano di un palazzo di Mosca. Secondo l’ex compagno, la donna avrebbe iniziato a prostituirsi perché voleva una vita di lusso e per questo lui l’aveva lasciata.Continua a leggere

Gli invitati prendono in giro la padrona di casa : “Non sai cucinare”. Lei si vendica uccidendoli : Pradnya Survase ora rischia la pena capitale: avrebbe mescolato il pesticida al cibo durante la cena di inaugurazione della sua nuova casa nel villaggio di Mahad, nel distretto indiano di Raigad. Voleva vendicarsi così dei suoi parenti, incluso suo marito, che tra le altre cose la prendevano in giro per la sua carnagione: tra le vittime anche 4 bambini.Continua a leggere

La storia di "Kuba" Blaszczykowski : "A 10 anni vidi papà uccidere mia madre. Ogni goal è per Lei" : Dietro a uno dei cognomi più difficili del mondiale 2018, c'è una storia terribile sconosciuta ai più. Parla di un bambino polacco poi divenuto campione, che a soli 10 anni vide il padre uccidere la madre. Il bambino in questione si chiama Jakub Blaszczykowski, un passato alla Fiorentina, oggi in forza al Wolsfburg e tra i leader della nazionale polacca. Esterno destro tutto velocità e corsa, il 32enne ha raccontato ...

Prato - calciatore uccide la ex Le amiche di Lei sotto choc : «Non la lasciava mai stare» : Federico Zini, 25 anni, pisano, professione calciatore, ha ucciso l’ex fidanzata, Elisa Amato, 30 anni. Aveva accusato la famiglia della ragazza di averla convinta a non stare più con lui Federico aveva giocato anche nelle Filippine e in Mongolia