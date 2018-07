: #Legionella: sindaco Bresso, situazione sotto controllo. Salgono a 26 i contagiati, la maggior parte dei pazienti r… - Agenzia_Ansa : #Legionella: sindaco Bresso, situazione sotto controllo. Salgono a 26 i contagiati, la maggior parte dei pazienti r… - TgLa7 : #Legionella: sindaco #Bresso, salgono a 26 i contagiati. La maggior parte dei pazienti ricoverati è già stata dimessa - CyberNewsH24 : #Legionella,26 i contagiati nel Milanese -

Sono salite a 26 le persone per cui è stato accertato il contagio dellaa Bresso, nel. "L'ultimo dato registra che negli ultimi 12 giorni queste persone hanno contratto il batterio; tre sono purtroppo decedute", dice il sindaco Cairo. "Si temono nuovi casi, ma siamo nella fase discendente", dice il direttore Precenzione Ats Milano, Ciconali. Il dato, se rassicura, "non tranquillizza finché non si identifica l'origine".(Di giovedì 26 luglio 2018)