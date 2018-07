Legionella | sale a 26 il bilancio delle persone contagiate

“Terzo morto”. Sale il bilancio dell’infezione da Legionella. Controlli serrati : Legionella, adesso è vera e propria epidemia. A Bresso, comune guidato dal sindaco Simone Cairo, sono in corso analisi e campionamenti: l’obiettivo è cercare di capire in che modo il batterio killer si sia diffuso. E come sia riuscito, nel giro di pochi giorni, a infettare così tante persone. Le prime vittime del batterio erano state un uomo e una donna, entrambi 94enni: il primo è deceduto domenica sera all’ospedale Bassini di ...