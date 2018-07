Legionella a Brezzo MI | i casi salgono a 26 | possibili nuovi picchi

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) “A oggi sono 26 le persone per cui è stato accertato il contagio dapneumophila)“, compresi i tre anziani morti nei giorni scorsi: il dato è stato comunicato oggi dal Comune di Bresso, nel Milanese, in ocone di una conferenza stampa convocata per fare il punto sul picco diregistrato nell’area. “La situazione è per me sotto controllo, tutte le autorità che dovevano attivarsi si sono attivate“: ha dichiarato il sindaco Simone Cairo. Ipotesi “sorgente” in luoghi di aggregazione La “sorgente” del batterio potrebbe trovarsi in “punti o luoghi di aggregazione“, come centri commerciali, banche o uffici postali, ad esempio: è una delle ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti milanesi che ieri hanno aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato ne’ indagati. ...