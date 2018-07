Legge su giochi d' azzardo accolta per lasciare ricavi in Svizzera

Asphalt 9 : Legends - la Leggenda dei giochi di corsa è gratis su App Store - : Sono oltre 70 i circuiti sparsi nei luoghi più incredibili del mondo reale dove gareggiare, tra tornado giganti nelle terre selvagge americane, frane sull'Himalaya e rampe per eseguire incredibili ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : cronometro d’oro! Edoardo Affini detta Legge e batte il portoghese Goncalves! : Edoardo Affini sfreccia sulle strade di Tarragona (Spagna) e va a conquistare una straordinaria medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il 22enne mantovano ha fatto registrare il miglior tempo battendo il portoghese Domingos Goncalves e lo sloveno Izidor Penko. Sfuma invece di un soffio la medaglia per Paolo Baccio, che si deve accontentare del quarto posto. Affini ha realizzato una grandissima prova, ...

Le Leggende metropolitane nei videogiochi : Sul gioco Rpg della Blizzard Diablo (1996) si è diffusa la leggenda del cow level, un livello segreto a cui si accederebbe cliccando sulla giusta mucca. La Blizzard seppe sfruttare bene la storia del livello immaginario: digitando “there is no cow level” in Starcraft (1998), un altro dei videgiochi di Blizzard, si vinceva immediatamente, e alla fine inserì un secret cow level in Diablo II (2000) L’E3 2018, fiera ...

Giochi in denaro : plebiscito per nuova Legge - "sì" al 73%