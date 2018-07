Lega | sarà ancora Serie A Tim Novità per Coppa Italia e Supercoppa

Alessandra Ghisleri - la profezia sul governo M5s-Lega : 'Economia - perché a ottobre saranno guai' : I sondaggi negli ultimi giorni danno ancora il consenso di M5s e Lega in forte ascesa , mentre il Pd comincia un lento e inesorabile calo. Proprio per il Pd, Alessandra Ghisleri riserva l'analisi più ...

Milan - Ivan Gazidis sarà il nuovo amministratore deLegato : Quest'ultimo, inoltre, curerà la parte "politica" i rapporti con tutte le istituzioni , UEFA, Lega Serie A e FIGC, . Chi è Ivan Gazidis? Nato a Johannesburg , Sudafrica, e figlio di due attivisti ...

Dl dignità. Ciocca (Lega) vs Migliore : “Lei soffre della sindrome di Calimero”. “Nero sarà lei - io sono arcobaleno” : Battibecco serrato a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e l’europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca. Quest’ultimo commenta con toni critici l’intervento del parlamentare dem: “Mi dispiace vedere il collega del Pd che soffre della sindrome di Calimero. Cercate almeno di fare il vostro lavoro di opposizione”. Migliore insorge: “Ma veramente i neri siete voi, io sono ...

Fca – Via Marchionne : arriva l’ufficialità - ecco chi sarà il nuovo amministratore deLegato : Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne: è lui il nuovo amministratore delegato di Fca Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha deciso di prendere ...

Cdp - l’ad è Palermo : il ritratto I suoi bonus saranno Legati al contratto Lega-M5S Al Tesoro il maratoneta Rivera : L’amministratore delegato designato della Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, è già direttore finanziario di Cdp ed è stato manager a lungo di Fincantieri. È un tecnico «politico» che ha dato garanzie sul rispetto del patto di governo Lega-Cinquestelle

Verona : MeLegatti sarà lo sponsor delle amichevoli : L’Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti, e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro – ora in esercizio provvisorio dopo il fallimento decretato a fine maggio – ha deciso di avviare una collaborazione che prevede la presenza del marchio Melegatti sulle maglie in occasioni delle amichevoli estive. Un messaggio forte a sostegno di uno dei marchio ...

SARA BASSO - MORTA IN PISCINA A SPERLONGA : ESEGUITA AUTOPSIA/ Ultime notizie - il Legale : “Momento del silenzio” : Tragedia in PISCINA SPERLONGA: morte SARA Francesca Bassi. L'AUTOPSIA conferma l'annegamento: ma la 13enne è stata vittima di un malore o è stata risucchiata dal bocchettone? Ultime notizie.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Moto3 - BuLega : 'Sarà difficile recuperare' : Dall'ottava e dalla nona fila per una gara di rimonta. Le qualifiche del Gran Premio di Germania non hanno sortito gli effetti sperati allo Sky Racing Team VR46 con Nicolò Bulega e Dennis Foggia ...

Salvini oggi da Mattarella. La strategia : «Senza soldi la Lega sarà paralizzata» : Il caso dei 49 milioni: il leader non parlerà della sentenza ma delle conseguenze. L’ipotesi che al Colle salga anche Giancarlo Giorgetti

Volley SuperLega - Francesco Cottarelli sarà il vice-Travica : PADOVA - La Kioene Padova completa il suo roster che sarà composto da ben 7 atleti veneti su 13. L'ultimo arrivo, prestito annuale da Verona, è quello di Francesco Cottarelli, palleggiatore che avrà ...

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge Lorenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...

"Senza pubblicità sarà il far west. Si penalizza solo il gioco Legale" : Roma Il dialogo o, meglio, il confronto a distanza continua. Dopo la lettera aperta dell'amministratore delegato di LeoVegas Italia, Niklas Lindhal, su alcuni quotidiani e la risposta di Luigi Di Maio ...

Salvini lancia la "Lega delle Leghe" : "Sarà un referendum tra noi e le élite europee" : Dal pratone di Pontida Matteo Salvini guarda avanti. "Non basta cambiare l'Italia, bisogna cambiare l'Europa". Per la prima volta, al tradizionale raduno della Lega, ci arriva da vicepremier. Lui che il movimento fondato da Umberto Bossi l'ha preso quando stava al 4% e l'ha portato a un passo dal 20%. Ora che è uno dei due principali azionisti del governo e che siede sulla poltrona più scottante dell'esecutivo, quella del Viminale, da cui deve ...

Governo - il ministro Fontana pronto a prendersi la deLega per la lotta alle tossicodipendenze : “Sarà tolleranza zero” : “Il decreto è pronto, ma non ancora firmato. Però credo che la delega per la lotta alle tossicodipendenze verrà assegnata a me”. Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana anticipa così la scelta del Governo Conte sul tema della droga: “Ho già incontrato i funzionari del Dipartimento per le Politiche antidroga”, dice a La Stampa il leghista, già finito al centro delle polemiche per le frasi contro le coppie gay ...